Nach einer kleinen Abkühlung drehte die Börse am gestrigen Mittwoch wieder in den grünen Bereich und die Anleger wurden mit grünen Vorzeichen bei zahlreichen Einzeltiteln belohnt. Damit scheint die fulminante Rallye noch nicht an ihrem Ende angekommen zu sein. Es bleiben aber dennoch einige Warnsignale bestehen.Bei TUI (DE000TUAG505) sorgten sich die Aktionäre kürzlich mal wieder um den hohen Schuldenstand und leise Vorahnungen, dass sinkende Zinsen vielleicht noch etwas länger auf sich warten lassen könnten, verpassten dem Aktienkurs am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...