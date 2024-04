NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im US-Handelsverlauf deutlich ins Plus gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 80,91 US-Dollar. Das war 1,56 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1,30 Dollar auf 86,73 Dollar.

Händler verwiesen auf zunehmende geopolitische Spannungen. So hat Israel Berichten zufolge die gezielten Störungen bei der GPS-Nutzung in seinem Land ausgeweitet. In den vergangenen Monaten gab es Störungen bereits im Norden und Süden des Landes, um Drohnenangriffe der Hisbollah und der Hamas zu vereiteln./he/ajx