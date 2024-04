EQS-Ad-hoc: EVN AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

EVN AG: EVN beendet den strukturierten Verkaufsprozess in Bezug auf die vollständige Veräußerung der WTE und evaluiert weitere strategische Optionen



04.04.2024 / 23:12 CET/CEST

Die EVN AG (EVN) beendet den strukturierten Verkaufsprozess zur vollständigen Veräußerung der WTE Wassertechnik GmbH (WTE). Die EVN wurde soeben informiert, dass sämtliche Bieter entweder ihr Interesse am Erwerb der WTE zurückgezogen haben oder im Laufe des Prozesses von der EVN ausgeschieden wurden. Vor diesem Hintergrund wird die EVN die Umsetzung weiterer strategischer Optionen in Bezug auf die WTE unter Berücksichtigung des Investorenfeedbacks mit der Maßgabe, das Kerngeschäft der EVN-Gruppe im Energiebereich zu stärken, evaluieren.





