Nachzügler geht steil!: Die Silber-Bullen sind los!

Ein Aufschrei hallte durch die Handelssäle, als Silber endlich den Widerstand bei rund 26,- US-Dollar knackte und einen Durchmarsch auf über 27,- US-Dollar hinlegte! Denn nun geht es noch deutlich höher!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch wenn es länger gedauert hat, der Silbermarkt ist aus seinem "Tief-Schlaf" erwacht und folgt nun seinem "großen Bruder", dem Gold. Während der "große Bruder" ein Allzeithoch nach dem nächsten knackt, liegt Silber noch mit MEGA-Potenzial zurück, auch wenn es noch einmal nach dem Rasanten Kursanstieg der vergangenen Tage noch einmal etwas konsolidieren sollte!

Quelle: Patrick Karim https://twitter.com/badcharts1/status/1775484744899129373/photo/1

Das Momentum im Silbermarkt ist jetzt spürbar und die Handelsvolumen, auch bei den Silber-Aktien, sind sprunghaft angestiegen. Jetzt will scheinbar jeder in Silber! Deshalb setzen wir auf einen absoluten Nachzügler mit MEGA-Potenzial!

Erste Preis-Steigerungen nur ein kleiner Vorgeschmack!

Laut dem Analyst, Daniel Ghali von TD Securities, ist dieser Preisanstieg allerdings nur ein kleiner zaghafter Anfang. Er prognostiziert einen langfristigen Aufwärtstrend für das weiße Metall. Warum? Weil die fundamentalen Faktoren ein mehr als solides Fundament geschaffen haben. Während Gold weiterhin als ultimatives Währungsmetall gilt, steht Silber immer mehr im Rampenlicht der industriellen Nachfrage. Mehr als 50 Prozent des physischen Silbermarktes entfallen auf die Industrie, und genau hier liegt das größte Potenzial.

Ghali betont die Bedeutung der Energiewende für den Silbermarkt dürfe nicht unterschätzt werden. Die Nachfrage nach Solarenergie und Elektrofahrzeugen werde definitiv weiter steigen und würde die industrielle Silbernachfrage mitreißen, auf ein Rekordniveau von wahrscheinlich 690 Millionen Unzen. Und genau hier schlagen die Jahre der Unterinvestitionen jetzt erbarmungslos zu. Das Minenangebot hinkt deutlich hinterher und keiner weiß bis jetzt, woher die noch fehlenden Millionen Unzen Silber kommen sollen.

Wenn Angebot und Nachfrage so weit auseinanderklaffen, dann sind in der Marktwirtschaft deutlich höhere Preise vorprogrammiert.

Und wenn allein die Energiewende den Silbermarkt schon so stark antreibt, was ist dann mit der Investmentnachfrage, dem eigentlichen Katalysator für steigende Silber-Preise? Gehen Anleger wieder verstärkt in physisch hinterlegte ETFs, wonach es aussieht, kann der Silberpreis ganz schnell und locker über die Marke von 30,- US-Dollar katapultiert werden.

Kurz gesagt: Silber ist definitiv auf dem Vormarsch, und der Zeitpunkt für Silber-Investitionen war Jahrzehnte lang nicht günstiger als jetzt! Deshalb machen Sie sich bereit für Ihr Silberinvestment, in Form von diesem erstklassigen Nachzügler mit MEGA-Potenzial!

Aufholung zum Silberpreis - erster Kurs-Turbo!

Es ist schier unglaublich, dass die Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)-Aktie trotz seiner hervorragenden Lage in Mexiko und den immer wieder Weltklasse-Bohrergebnissen von seinem "Panuco'-Projekt, mit teilweise mehr als 2.600 g/t Silber und über 25 g/t Gold, schlechter performend als der Silberpreis!

Quelle Vizsla Silver und Onvista.de

Der jüngste Ausbruch, von etwa 1,50 CAD, wo auch die letzte Finanzierungsrunde im Volumen von 34,5 Mio. CAD stattfand, auf nun über 1,95 CAD deutet eine signifikante "Rebound'-Rallye an! Mit jeder weiteren Kurssteigerung hellt sich das Chartbild weiter auf und lockt vermehrt auch technisch orientierte Investoren an was eine längerfristige Rally umso wahrscheinlicher macht!

High-Quality-Investoren haben sich schon in Position gebracht! Acuh Analysten sind begeistert!

Mit hochkarätigen Investoren wie Franklin Tampeton, Fourth Sail Capital und Sprott an Bord sowie einem erstklassigen Managementteam ist das Unternehmen optimal positioniert, um auf dem Silbermarktso richtig durchzustarten und eine beeindruckende Erfolgsstory zu werden. Unterstützt wird diese These durch die hohen Analysten-Kursziele!

PI Financial prognostiziert ein beachtliches Kursziel von 3,20 CAD, während Canaccord sogar auf satte 4,- CAD zielt. Aber das ist nur der Anfang. Agentis Capital setzt mit seinem Kursziel von 5,87 CAD die Messlatte nochmals deutlich höher und verspricht damit einen potenziellen Rendite-Traum!

Quelle: Vizsla Silver

Angenommen, Sie kaufen die Aktie von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) jetzt bei rund 2,- CAD und die Aktie erreicht das Kursziel von Agentis Capital. Dann haben Sie ihre Investition nahezu verdreifacht! Wir hingegen sehen das Kursziel.

Und eine "Zusatzrendite" gibt es noch gratis: Zusätzlich zu dem beeindruckenden Kurspotenzial erhalten Investoren auch noch Gratisaktien von dem "spin off' der Vizsla Royalty-Firma! Das ist eine unschlagbare Gelegenheit, um gleich "doppelt" von den Erfolgen dieses vielversprechenden Unternehmens zu profitieren.

TOP-NEWS…! Die Akquisitions-Maschiene hat erneut zugeschlagen!

Während der Silbermarkt eine nie dagewesene Revolution erfährt, positioniert sich dieser angehende TOP-Produzent noch prominenter im Silberland Mexiko! Denn Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) hat gerade einen gigantischen Schritt unternommen, um sich an die Spitze des mexikanischen Silberbergbaus zu katapultieren!

Mit dem Erwerb des Landpakets "La Garra-Metates' sichert sich dieser Ausnahme-Explorer und angehende Silber-Gold-Produzent einen wahren Rohdiamanten mitten im Herzen des hochgradigen, mexikanischen "Panuco-San Dimas'-Korridor.

Quelle: Vizsla Silver

Dieser Deal ist nicht nur ein Coup, sondern ein strategischer Schachzug, der Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)auf eine glänzende Zukunft im Silbersektor vorbereitet.

Projekt-Quantensprung in die Königsklasse!

Die "La Garra-Metates'-Akquisition fügt Vizsla Silver eine Gesamtfläche von 16.962 Hektar hinzu, die damit mehr als doppelt so groß ist wie das Flaggschiff-Projekt "Panuco'! Eine solche Akquisition spricht für sich und eröffnet riesiges Wachstums-Potenzial für das Unternehmen! Diese neue Portfolio-Perle befindet sich nur 32 km nordnordwestlich von "Panuco' und ist damit perfekt positioniert, um von dessen Erfolg zu profitieren. Auch die Nähe zu First Majestic seiner profitabelsten "San Dimas'-Silber-Mine, die schon etwa 582 Millionen Unzen Silber und 11 Millionen Unzen Gold produzierte, verspricht enorme Chancen und Synergieeffekte für Vizsla Silver.

Quelle: Vizsla Silver

Was aber macht dieses Projekt so besonders? Das bisher wenig erforschte Gebiet birgt ein enormes Potenzial, das noch nicht einmal ansatzweise erkundet wurde. Mit hochgradigen Ausläufern der Adersysteme "La Garra' und "Cerro Verde - Las Playas', die bis zu 550 m tief reichen, stehen die Chancen für spektakuläre Funde ausgezeichnet. Direkt die ersten Proben zeigen Silberäquivalentgehalte von über 200 g/t - ein vielversprechender Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte.

So sehen Schnäppchen aus!

Der Kauf von "La Garra-Metates' war ein Schnäppchen für Vizsla Silver. Für weniger als 3 % seiner Marktkapitalisierung hat das Unternehmen dieses Juwel erworben. Mit einem Mix aus Barzahlung und Stammaktien hat Vizsla Silver den Deal perfekt gemacht. Und mit der Möglichkeit, die Nettoschmelzgebühr jederzeit zurückzukaufen, bleibt das Unternehmen finanziell flexibel. Mit einem Barbestand von über 40 Mio. CAD ist das Unternehmen zudem finanziell flexibel genug, um weitere Meilensteine zu erreichen und noch viel mehr hochgradige Mineralisierungen zu Tage zu fördern.

Zudem ist das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen deutlich zu günstig bewertet, wie die folgende Grafik zeigt!

Quelle: Vizsla Silver

Mit Kosten pro entdeckter Unze Silber von nur 0,32 USD ist dieses Unternehmen anderen gegenüber deutlich im Vorteil. Die Erkundung der hochgradigen Liegenschaften kostet damit nur ein Bruchteil derdurchschnittlichen Branchen-Vergleichs-Kosten. Gleiches erwarten wir für die Produktionskosten pro Unze Silber, die ebenfalls extrem niedrig ausfallen sollten!

https://www.youtube.com/watch?v=IUnHYHA8vWg&t=98s

Fazit: Vizsla Silver: Auf dem Weg zum Silber-Giganten!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) befindet sich zweifellos auf dem Vormarsch, zum einen mit der angestrebten Vorproduktion seiner Mine noch in diesem Jahr und zum anderen mit der jüngsten Akquisition von "La Garra-Metates' setzt das Unternehmen entscheidende Schritte auf dem Weg zum Mega-Erfolg in der Welt des Silbers.

Die beeindruckende Erfolgsbilanz von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) spricht für sich. Mit einem kontinuierlichen Wachstum und einer nachgewiesenen Rentabilität hat das Unternehmen bewiesen, dass es in der Lage ist, den Markt zu dominieren und gleichzeitig Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Quelle: Vizsla Silver

Genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zu investieren und sich seinen Anteil an diesem aufstrebenden Silbergiganten zu sichern. CEO Michael Konnert ist sich sicher, dass "La Garra-Metates' einen Meilenstein auf dem Weg von Vizsla Silver zum weltweit führenden Silberproduzenten darstellt. Mit klaren Plänen zur Exploration und einem starken Fokus auf hochgradige Mineralisierungen ist Vizsla Silver bereit, die Silberwelt im Sturm zu erobern.

Was Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) jedoch wirklich von anderen Unternehmen unterscheidet, ist sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz modernster Technologien und umweltfreundlicher Abbaumethoden trägt das Unternehmen nicht nur zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen bei, sondern positioniert sich auch als führender Akteur im Bereich der nachhaltigen Rohstoffgewinnung.

Insgesamt stehen die Sterne günstig für Vizsla Silver und seine Aktionäre. Mit Unterstützung renommierter Investoren und optimistischer Prognosen von Analysten bietet Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) die Chance, Teil einer unglaublichen Erfolgsgeschichte zu werden. Wenn Sie von einer enormen Rendite profitieren und Teil einer aufstrebenden Silberlegende sein wollen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen aktiv zu werden und in Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zu investieren. Greifen Sie zu und sichern Sie sich Ihren besten Platz an der Spitze des Silbermarktes!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Vizsla Silver, TD Securities, Patrick Karim auf X, Onvista.de, eigener Research und Berechnungen

