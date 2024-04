© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Die Aktie der VW-Nutzfahrzeuge-Tochter ist seit Jahresanfang kaum zu bremsen. Besonders die schwedische Marke Scania läuft und läuft. Jetzt zieht auch die UBS ihr Kursziel nach und sieht noch Luft nach oben.Scania konnte in den ersten Monaten des Jahres ein Plus von 30 Prozent bei den Auslieferungen verbuchen und stieg damit zur Nummer 1 unter allen Marken im Volkswagen-Reich auf. Damit dürften die Schweden maßgeblich zum Erfolg der LKW-Tochter Traton beigetragen haben. Für die Aktie läuft es derzeit richtig rund. Seit Anfang Januar steht ein Plus von über 60 Prozent auf dem Kurszettel. Für die Analysten der UBS sind die überzeugenden Zahlen nur ein Grund, ihr Kursziel von 27 auf 41 Euro …