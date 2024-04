Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Handel mit Intershop-Aktie im Zusammenhang mit Durchführung des Aktiensplits temporär ausgesetzt



05.04.2024 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung vom 5. April 2024 Der Handel mit der Intershop-Aktie ist am gestrigen Donnerstag, 4. April 2024, temporär ausgesetzt worden und wird aus formellen Gründen bis spätestens nach Durchführung des Aktiensplits am 10. April 2024 auf gesplitteter Basis wieder aufgenommen. Kontakt Simon Haus, CEO Florian Balschun, CFO Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2023 umfasste 43 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 502'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.08.2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 27.02.2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 mit Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 01.04.2025 62. ordentliche Generalversammlung

