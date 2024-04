Implenia AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Nachfolgelösung im Aktionariat von Implenia



05.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Nachfolge für langjährigen Ankeraktionär sichert Stabilität im Aktionariat | BURU Holding AG erwirbt Beteiligung von 13,7% an Implenia Glattpark (Opfikon), 5. April 2024 - Der langjährige Aktionär von Implenia, Max Rössler, hat seine Nachfolge als Ankeraktionär geregelt. Die in Cham domizilierte BURU Holding AG, im Besitz der Zuger Industriellenfamilie Buhofer, hat von ihm eine signifikante Beteiligung von 13,7% an Implenia übernommen.



Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats von Implenia, freut sich, dass mit dieser Nachfolgelösung die Stabilität im Aktionariat der Gesellschaft gewährleistet bleibt und betont: «Wir danken Max Rössler für seine jahrzehntelange Treue. Sein Vertrauen war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Transformation von Implenia. Gleichzeitig begrüssen wir die BURU Holding AG als neue Ankeraktionärin.» Kontakt für Medien:

21. August 2024: Halbjahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

