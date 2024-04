Automatic Data Processing (kurz ADP), ein führendes Unternehmen in der Gestaltung von Arbeitsprozessen durch innovative Produkte und Dienstleistungen, hat eine reguläre Quartalsdividende in Höhe von 1,40 Dollar je Aktie angekündigt, die am 1. Juli 2024 ausbezahlt werden soll. Dies betrifft Aktionäre, die bis zum 14. Juni 2024 im Aktienregister eingetragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...