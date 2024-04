Die Aktien der deutschen Autobauer haben am Donnerstag zu den Top-Gewinnern im DAX gezählt. Sie profitierten von starken Daten des chinesischen Automarkts, der im März besser abgeschnitten hat als erwartet. Zudem kündigte Peking Erleichterungen bei der Kreditvergabe beim privaten Autokauf an. Der Absatz von Elektroautos in Deutschland hat sich zuletzt allerdings abgeschwächt.Im März kamen rund 31.400 neue Pkw mit batterieelektrischem Antrieb (BEV) auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...