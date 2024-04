Jetzt steigen die Minenaktien! Globale Zentralbanknachfrage nach Gold wird die Preise 2024 weiter in die Höhe treiben! Hohe Preise = höhere Gewinne = steigende Kurse!

Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr in der ersten Märzwoche strömen Investoren, Analysten, Führungskräfte aus dem Bergbau, Schürfer, Geologen, Regierungsbeamte und Studenten aus 135 Ländern in das Metro Toronto Convention Centre in Kanada, um an der weltweit größten Bergbaukonferenz teilzunehmen.

Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) ist die weltweit wichtigste Veranstaltung im Bereich Mineralexploration und Bergbau, auf der vier Tage lang rund um die Uhr Kontakte geknüpft werden können und an der das Who is Who der Bergbaubranche teilnimmt.

Natürlich waren auch wir für Sie vor Ort, um Ihnen mit unseren CEO-Interviews exklusive und erstklassige Informationen liefern zu können!

Trendumkehr bei den Goldreserven

Quelle: World Gold Council

Insgesamt rund 36.000 Tonnen Gold halten Zentralbanken weltweit aktuell in ihren Depots. Diese Zahl veröffentlichte das World Gold Council (WGC), die Lobbyorganisation der Goldbranche, im März 2024.

Damit wurde ein neuer Höchststand bei den offiziellen Goldreserven erreicht.

Das Ranking der größten Goldkäufer führt aktuell China an mit 224,9 Tonnen. Auch Polen und Singapur waren in 2023 als nennenswerte Goldkäufer aufgetreten. Am meisten Gold verkaufte im Jahr 2023 mit 79,9 Tonnen die Türkei. Das Land benötigte die Dollar-Erlöse v a. zur Stabilisierung der eigenen Währung. Die Türkische Lira notiert gegenüber der Weltleitwährung auf einem Allzeittief.

Globale Nachfrage nach Gold wird die Preise 2024 in die Höhe treiben

Interview mit Marktstratege Joseph Cavatoni vom World Gold Council auf der PDAC 2024 in Toronto:

Fazit:

Die Nachfrage nach Gold war im Jahr 2023 sehr stark, vor allem seitens der Zentralbanken in Entwicklungsländern wie China und Polen. Es wird erwartet, dass diese Nachfrage auch 2024 anhalten wird. Ein zusätzlicher Katalysator für den Goldpreis werden Zinssenkungen der US-Notenbank sein, sofern sie kommen. Viele institutionelle Anleger werden dann wahrscheinlich Gold kaufen, da Gold bekanntlich keine Zinsen zahlt und daher mit renditestarken Anlageklassen wie Anleihen und Aktien konkurriert.

Goldpreis-Ausbruch - Diese Goldproduzenten bieten einen guten Hebel

Deshalb macht es auch Sinn, sich mittelgroße Goldproduzenten anzuschauen, die Geld verdienen, Schulden zurückzahlen oder wenig oder keine Schulden haben. Denn diese tollen Unternehmen sind zum Winterschlussverkaufspreis zu haben. Einige Favoriten nennen wir im Video.

Fazit:

Genau jetzt ist der richtige Moment um in Goldaktien zu investieren! Das alte Allzeithoch konnte endlich überwunden werden, die Stimmung bei den Investoren steigt merklich und die äußeren Begleitumstände sprechen auch für das goldene Edelmetall. Ein Blick in diese Goldaktien lohnt sich!

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

