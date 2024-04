Verizon Communications, der größte US-Mobilfunkanbieter und Teil der Zacks Wireless National Industrie, hat sich als ein aussichtsreicher Kandidat für Anleger erwiesen. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Quartalen die Gewinnerwartungen kontinuierlich übertroffen und liegt mit einem durchschnittlichen Überraschungsfaktor von 2.60% über den Prognosen. Im letzten Quartalsbericht wurde ein Gewinn von $1.08 pro Aktie gemeldet, im Vergleich zur Zacks Konsensschätzung von $1.07 pro Aktie. Diese positive Entwicklung und die steigende Zuversicht der Analysten spiegeln sich in der jüngsten Anhebung der Gewinnschätzungen für Verizon wider. Mit einem positiven Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) von +0.32% stehen die Chancen gut, dass das Unternehmen auch im nächsten Quartalsbericht am 22. April 2024 die Erwartungen erneut übertreffen wird.

