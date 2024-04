Die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) hat auf Sicht eines Jahres rund +100% zugelegt und am Donnerstag bei 153 € ein neues Jahreshoch markiert. Doch was treibt das Papier weiterhin an? Und schlummert hier womöglich noch viel mehr Potenzial? Redcare Pharmacy vorgestellt Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) ist eine Online-Versandapothekengruppe mit Hauptsitz im niederländischen Sevenum und Standorten in mehreren europäischen Ländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...