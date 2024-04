Nach dem Aus für das Apple-Car werden nun über 600 Mitarbeiter gekündigt. Es ist der erste größere Personalabbau seit der Corona-Pandemie. Personalabbau Apple hat bekannt gegeben, 614 Mitarbeiter in seinen Einrichtungen in Santa Clara zu entlassen. Diese Maßnahme, die am 28. März kommuniziert wurde und zum 27. Mai wirksam wird, betrifft acht verschiedene Standorte, die außerhalb des Hauptquartiers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...