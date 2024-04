Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen verzeichneten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen der USA und Deutschlands eine Rally, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Rendite der T-Notes liege aktuell bei 4,36% (+ 14 Basispunkte seit dem 28. März) und die der Bunds bei 2,38% (+ 6,5 Basispunkte seit dem 28. März). Trotz einer gemächlichen Annäherung an das FED-Inflationsziel von 2% bleibe die US-Wirtschaft robust, wie aktuelle PCE-Daten zeigen würden. Die Einzelhandelsumsätze, die US-Fabrikaktivität gemäß ISM und die Arbeitsmarktdaten hätten den Druck auf die FED, zügig Zinssenkungen vorzunehmen, etwas gemindert. Lediglich der ISM-Indexwert für US-Dienstleistungen habe das Bild etwas getrübt und die langfristigen Renditen zuletzt leicht sinken lassen. ...

