Der japanische Hersteller Isuzu hat für das kommende Jahr die Einführung seines ersten Elektroautos angekündigt - zuerst in Europa. Dabei handelt es sich um den Pickup-Truck D-MAX BEV, der 2025 zuerst in ausgewählten Ländern auf dem europäischen Festland wie Norwegen starten soll. Nach seiner Premiere in den genannten Ländern soll der D-MAX BEV auch in Großbritannien, Australien, Thailand und weiteren Märkten angeboten werden, so das Unternehmen. ...

