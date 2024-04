Die Lithiumpreise in China fallen weiter. Der am meisten gehandelte Kontrakt an der Guangzhou Futures Exchange mit Fälligkeit im Juli notierte am Donnerstagnachmittag bei 111.850 Yuan pro Tonne (Briefkurs). Zum Wochenauftakt lag der Preis noch bei 114.650 Yuan. Im Wochenverlauf war der Kurs zeitweise sogar auf 107.400 Yuan gesunken. Die schwache Kursentwicklung folgt auf deutliche Verluste an ...

