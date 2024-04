Bei Rivian läuft es weiterhin nicht rund. Erst am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen die Auslieferungszahlen für das erste Quartal, die eher enttäuschend ausfielen. Auch charttechnisch steht die Aktie am heutigen Freitag kurz vor einem neuen Allzeittief.Der US-Elektroautobauer hat im ersten Quartal exakt 13.980 Fahrzeuge produziert und 13.588 ausgeliefert. Während die Auslieferungen damit nur um 384 Einheiten gegenüber dem Vorquartal zurückgingen, sank die Produktion um 3.561 Fahrzeuge. In ...

