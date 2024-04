DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Verluste - Zinsängste dämpfen Kauflust

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Negative Vorgaben der Wall Street haben am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien nach unten gezogen. In den USA waren die Aktienkurse am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem Vertreter der US-Notenbank Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung gedämpft hatten. Namentlich der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hatte die Investoren verschreckt. Er hatte gesagt, dass ausbleibende weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung Zinssenkungen noch im laufenden Jahr vielleicht unmöglich machten. Daneben ließen die später am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten die Anleger vorsichtig agieren.

In Hongkong drehte der Hang-Seng-Index im späten Handel leicht ins Plus und notierte 0,1 Prozent höher. Hier dürfte die leichte Erholung der US-Futures gestützt haben. Die Börsen in Schanghai und Taiwan waren feiertagsbedingt auch am Freitag geschlossen.

Der Nikkei-225-Index fiel in Tokio um 2 Prozent auf 38.992 Punkte. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Nikkei im März Rekordstände erreicht hatte. Belastet wurde der Index auch von der Erholung des Yen zum Dollar, die vor allem die Aktien exportabhängiger Unternehmen in negatives Terrain drückte. Toyota sanken um 1,3 Prozent. Unter den schwindenden Zinssenkungshoffnungen litten besonders die Aktien des Chipsektors und von Brokerhäusern. Tokyo Electron ermäßigten sich um 5,6 Prozent und Advantest um 4,9 Prozent. Daiwa Securities gaben 3,2 Prozent ab.

An der Börse in Seoul gab der Kospi um 1,0 Prozent nach. Indexschwergewicht Samsung Electronics büßte 0,9 Prozent ein. Der Konzern hatte zwar ermutigende vorläufige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, doch war dies in den vergangenen Tagen am Markt schon antizipiert worden. Nun seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es aus dem Handel. Nach einer Gewinnwarnung ging es mit LG Electronics zunächst abwärts, doch drehte die Aktie ins Plus und schloss 1,7 Prozent höher. Die Nachfrage nach den Haushaltsgeräten des Unternehmens erholt sich nur schleppend. Im Rüstungssektor drückte eine geplante Abspaltung Hanwha Aerospace um 10 Prozent.

Im australischen Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent abwärts. Innerhalb des schwergewichteten Rohstoffsektors trennten sich Anleger vor allem von Akten des Eisenerz- und Lithiumbergbaus. Fortescue, BHP und Rio Tinto verloren zwischen 0,7 und 1,0 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.773,30 -0,6% +2,4% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.992,08 -2,0% +19,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.714,21 -1,0% +2,2% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.736,24 +0,1% -1,9% 10:00 Taiex (Taiwan) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.215,28 -0,6% -0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.554,99 +0,1% +6,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 Uhr EUR/USD 1,0834 -0,0% 1,0838 1,0841 EUR/JPY 163,83 -0,1% 164,01 164,44 EUR/GBP 0,8578 +0,1% 0,8574 0,8567 GBP/USD 1,2629 -0,1% 1,2642 1,2653 USD/JPY 151,23 -0,1% 151,32 151,68 USD/KRW 1.352,29 +0,3% 1.348,16 1.347,54 USD/CNY 7,1593 -0,1% 7,1683 7,1668 USD/CNH 7,2467 -0,0% 7,2496 7,2507 USD/HKD 7,8283 -0,0% 7,8285 7,8284 AUD/USD 0,6578 -0,2% 0,6588 0,6587 NZD/USD 0,6017 -0,2% 0,6026 0,6035 Bitcoin BTC/USD 66.959,49 -1,3% 67.807,24 65.758,28 ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,92 86,59 +0,4% +0,33 +19,7% Brent/ICE 91,17 90,65 +0,6% +0,52 +19,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.284,78 2.289,90 -0,2% -5,13 +10,8% Silber (Spot) 26,75 26,91 -0,6% -0,16 +12,5% Platin (Spot) 928,03 930,00 -0,2% -1,97 -6,5% Kupfer-Future 4,20 4,25 -1,1% -0,05 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

