Nikola hat im ersten Quartal mehr Brennstoffzellen-Lkw hergestellt als im gesamten Jahr 2023. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung.Die Ergebnisse des ersten Quartals deuten darauf hin, dass Nikola sein Tempo erhöht, da das Unternehmen im gesamten Jahr 2023 nur 42 seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw produzierte und 35 davon an Großhändler verkaufte. Die Aktie stieg zum Handelsbeginn am Donnerstag um etwa 13 Prozent und beendete die Sitzung 6,5 Prozent höher. Die Titel sind in den vergangenen vier Wochen um 36,5 Prozent gestiegen. Laut Analysten könnte die Aktie sich in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln. Der Konsens lautet Aufstocken. Nikola wies darauf hin, dass alle …