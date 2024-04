In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das wissenschaftliche Interesse verstärkt auf Exosome gerichtet - kleine extrazelluläre Vesikel, die natürlicherweise von verschiedenen Zelltypen freigesetzt werden und unterschiedliche molekular "Fracht" im Körper transportieren können. Studien deuten darauf hin, dass Exosome als bedeutende Übermittler zwischen Zellen und Organen fungieren und deshalb ein breites, diagnostisches und therapeutisches Potenzial bergen. Das innovative Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) spielt schon jetzt eine führende Rolle in der Entwicklung von Exosomen als moderne Nanotransporter für die Medikamentenverabreichung und Verabreichungsplattformen.

Exosomen: Kleine Wunderwaffen mit großem Potenzial

Die beeindruckende Eigenschaft von Exosomen besteht darin, zelluläre Prozesse zu beeinflussen und somit die Gewebereparatur und -regeneration zu steuern. Diese winzigen Vesikel werden von verschiedenen Zelltypen freigesetzt und tragen bioaktive Moleküle, die Empfängerzellen stimulieren können, um die Heilung zu fördern. Besonders im Kontext von Nerven- und Gewebeschäden und degenerativen Erkrankungen ist das regenerative Potenzial von Exosomen von großer Bedeutung. Zudem haben die kleinen Transport-Vehikel noch weitere, positive Eigenschaften: Sie gelten als besonders sicher und können z.B. auch nicht-invasiv verabreicht werden.

Auch die Erforschung von Exosomen in Kombination mit Stammzellen schreitet mitunter dank NurExone und dessen Kooperationspartner Inteligex¹ rasch voran. Die beiden Unternehmen bündeln ihre Expertise in stammzellbasierten Anwendungen mit der fortschrittlichen Exosomen-Technologie und erforschen mithilfe eines Eureka-Zuschusses eine neuartige Kombinationstherapie. Das Projektziel besteht darin, eine innovative Hybridtherapie für eine verbesserte Behandlung komplizierter Läsionen des Rückenmarks zu entwickeln. Dieser Ansatz könnte nicht nur die Revalidierung lebenswichtiger Körperfunktionen, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Patienten erreichen.

Die kombinierte Verwendung von Exosomen und Stammzellen könnte zudem bei verschiedenen anderen Erkrankungen sehr vielversprechend sein. Darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und Muskel-Skelett-Verletzungen. Auch bekannte Pharmakonzerne wie z.B. Qiagen (ISIN: NL0015001WM6) und Thermo Fisher Scientific (ISIN: US8835561023) sehen in Exosomen ein großes Potenzial: Qiagen entwickelt beispielsweise Methoden zur Isolierung, Analyse und Charakterisierung von Exosomen². Der Branchenkollege Thermo Fisher fokussiert sich Isolationskits für und Produkte zur Erforschung von Exosomen³.

NurExone: Innovationsführer bei Exsosomen-Therapy

Dank des tiefgreifenden Fachwissens im Bereich der Exosomen-Biologie hat NurExone die ExoTherapy-Technologieplattform entwickelt, die individualisierbare Methoden zur Produktion, Isolierung und Beladung von Molekülen in Exosomen für therapeutische Zwecke umfasst. Diese firmeneigene Beladungstechnologie ist auch in einer kürzlich veröffentlichten PCT-Application mit dem Titel "Compositions and Methods for Loading Extracellular Vesicles", WO/2023/233395, beschrieben. Derzeit arbeitet NurExone an der Lizenzierung der ExoTherapy-Plattform für andere Pharmakonzerne, die damit spezifische Herausforderungen, wie z.B. das Überwinden der Blut-Hirn-Schranke, für verschiedene Indikationen meistern könnten. Dadurch eröffnet sich eine breite Palette potenzieller Kooperationen, von denen sich NurExone innovative Nanomedikamente und eine stabile Einnahmequelle für das Unternehmen verspricht.

ExoPTEN: Ein Produkt, mehrere Indikationen

Unter Anwendung der ExoTherapy-Plattform arbeitet NurExone auch aktiv am eigenen Vorzeigeprodukt, ExoPTEN - einer nicht-invasiv verabreichten, exosomenbasierten ExoTherapie zur Förderung der Neuroregeneration bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Seine potenzielle Wirksamkeit hat ExoPTEN bereits in Versuchen mit rückenmarksgeschädigten Laborratten bestätigt: Bei 75 % der Tiere wurden die motorischen Funktionen wiederhergestellt, wenn ExoPTEN intranasal verabreicht wurde.

Aufgrund dieser positiven Resultate hat ExoPTEN von der FDA den Orphan Drug Designation Status für seltene Krankheiten erhalten, der aktuell beim europäischen Pendant - der EMA - zur Prüfung vorliegt. ExoPTEN wird voraussichtlich im Jahr 2025 erstmals beim Menschen eingesetzt.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com/

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹https://eulerpool.com/news/eulerpool-afx/ein-durchbruch-in-sicht-nurexone-und-inteligex-vereinen-sich-fuer-revolutionaere-rueckenmarktherapie

²https://www.qiagen.com/de-de/applications/liquid-biopsy/exosomes

³https://www.thermofisher.com/de/de/home/life-science/cell-analysis/exosomes.html

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



