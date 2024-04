Die Deutsche Börse kann sich über einen prominenten Neuzugang freuen. Mit TUI kommt Europas größter Reiseveranstalter am kommenden Montag zurück an den Frankfurter Handelsplatz und macht damit gleichsam den Brexit. Die Grundlage dafür war die Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung im Februar (DER AKTIONÄR berichtete). Die TUI-Aktie kann davon am Freitag jedoch nicht profitieren. Comeback nach zehn Jahren: Seit 2014 war Europas größter Reiseveranstalter wegen der Fusion mit der britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...