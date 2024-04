Am 25. April wird Redcare Pharmacy die Zahlen zum ersten Quartal publizieren. Erste Daten sind aber bereits veröffentlicht worden. So steigt der Umsatz im ersten Quartal um 50,5 Prozent auf 560 Millionen Euro an. Der Konsens lag 2 Prozent höher. Die Entwicklung trifft jedoch die Erwartungen der Gesellschaft, die früher als Shop Apotheke firmierte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...