Nio hat mit der Serienproduktion von 150-kWh-Batteriepacks mit Semi-Solid-State-Zellen des Partners WeLion begonnen. Erste Fahrzeuge mit dem neuen Akku an Bord sollen noch im laufenden Quartal hergestellt werden. Sie sollen dank der Batterie eine sehr hohe Reichweite haben - fallen aber auch teuer aus. Nio hielt Mitte der Woche eine Zeremonie in Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu ab, um das erste per Serienproduktionsverfahren hergestellte ...

