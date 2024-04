Walt Disney hat im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung einen bedeutenden Sieg errungen. Nach einem intensiven Machtkampf mit einem bekannten Aktionärsaktivisten zeigte sich die Geschlossenheit der Aktionäre, welche die vorgeschlagene Unternehmensleitung unterstützten und sich gleichzeitig gegen die Bemühungen des Aktivisten und seiner Verbündeten stellten, Vorstandssitze zu erlangen. Das deutliche Ergebnis unterstreicht die Zustimmung der Anteilseigner zu einer vielfältigen und inklusiven Unternehmensführung, die neben den Aktionären auch Mitarbeiter, Kunden und weitere Interessengruppen berücksichtigt.

Die Strategie der Führungsriege, das Unternehmen auf langfristiges Wachstum auszurichten, beinhaltet die Anpassung an Technologietrends sowie die Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfeldes. Diese Maßnahmen sind vor allem in der heutigen Zeit, in der Unternehmen zunehmend in [...]

Hier weiterlesen