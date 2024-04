Solana News: Blockchain überlastet? Derzeit scheitern 3 von 4 Transaktionen

Kaum ein Blockchain-Netzwerk konnte in der vergangenen Woche so viele Transaktionen von Unique Active Wallets (UAW) erhalten wie Solana. Das Ökosystem landet aktuell laut den Daten von DappRadar auf dem zweiten Platz hinter dem NEAR Protokoll und führte in den letzten sieben Tagen satte 2,45 Millionen Transaktionen von uniquen Krypto-Wallets aus. Das Interesse an der Blockchain konnte damit noch einmal um knapp 10 % im Vergleich zur vorherigen Woche steigen.

Allerdings ist auch in der Krypto-Welt nicht alles Gold, was glänzt: Das Solana-Netzwerk scheint aktuell besonders stark überlastet zu sein und nicht mehr hinterherzukommen. So wird aktuell der Großteil der Transaktionen überhaupt nicht durchgeführt.

75 % aller Transaktionen im Netzwerk schlagen fehl

Ein Blick auf die aktuellen Daten der Krypto-Analyse-Plattform Dune zeigt, dass in den letzten 24 Stunden eine Fehlerquote von 76,8 % erreicht wurde, während gerade einmal 23,2 % aller Transaktionen im Solana-Ökosystem durchgeführt wurden. Damit erreicht das Solana-Netzwerk aktuell den bisher höchsten gemessenen Wert überhaupt und setzt damit ein Negativbeispiel für die Krypto-Welt.

Der Hauptgrund für diese enorme Überlastung des Netzwerks dürften Handels-Bots gelten, die derzeit die Mehrzahl aller Transaktionen ausmachen und ein möglichst schnelles und effizientes Handeln ermöglichen sollen. Da die Anzahl der Überweisungsanfragen durch diese Bots enorm in den letzten Wochen gestiegen ist, scheint es so, als ob die Solana-Blockchain einfach nicht hinterherkommen kann.

Das Solana Netzwerk (Quelle: Dune.com)

Grund für die enorm gestiegene Anzahl an Bot-Transaktionen ist der anhaltende Hype rund um die Solana-Meme-Coins. Dieser begann bereits mit dem Aufstieg von BONK im Dezember 2023 und setzte sich in den letzten Wochen und Monaten weiter fort. So konnten Kryptowährungen wie Dogwifhat (WIF), BOOK OF MEME (BOME) oder Smog unglaubliche Kursgewinne erzielen und dafür sorgen, dass mehr und mehr Anleger ein Interesse an den Meme-Währungen zeigten.

Allerdings sorgte das große Interesse eben auch dafür, dass der Einsatz von Trading-Bots stark erhöht wurde. So möchten viele Krypto-Händler rechtzeitig bei günstigen Preisen einsteigen und genauso rechtzeitig ihre erworbenen Coins wieder zu einem vorher gewählten Preis verkaufen. Nun scheint es jedoch so, als ob das Solana-Netzwerk nicht mehr in der Lage ist, diese Transaktionen wie geplant durchzuführen.

Anzahl fehlgeschlagener Transaktionen weiter gestiegen

Anfang März lag die Anzahl der fehlgeschlagenen Überweisungen noch bei knapp über 50 %, doch innerhalb eines Monats stieg dieser Wert nun um mehr als 25 %. Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass die Anzahl der Aktivitäten im Solana-Ökosystem besonders rasant angestiegen ist und das Netzwerk selbst überfordert.

Eine kurzfristige Lösung für das aktuelle Problem scheint zudem nicht zu bestehen. So arbeiten Entwickler zwar aktuell daran, eine bessere Skalierung in Zukunft zu ermöglichen, doch dürfte sich ein solches Update noch in weiter Ferne befinden.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Im Zuge dieser Probleme scheint der SOL-Token den Preis zu zahlen, denn bereits seit gestern befindet er sich in einem freien Fall. So verlor er alleine in den letzten 24 Stunden um 6,87 % an Wert. Ein Blick auf die letzte Woche (siehe Chart oben) zeigt zudem die hohe Volatilität, die sich der SOL-Token aktuell aussetzen muss. So verlor er trotz einiger Kursgewinne insgesamt 7,02 % in den letzten sieben Tagen und wird somit zu einem Preis von 172,99 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gehandelt.

Darüber hinaus scheint auch der Hype um die Solana-Meme-Coins nicht abzubrechen. Obwohl der Preis aller großen Meme-Coins in den letzten Tagen im roten Bereich liegt, nutzen viele Händler und Bots diese Chance, um die Meme-Währungen zu einem günstigen Preis zu kaufen. Gleichzeitig sind immer mehr Anleger auf der Suche nach jungen Kryptowährungen, die sich im Vorverkauf befinden und als Meme-Coin ein enormes Potenzial für zukünftige Kursveränderungen bieten.

Slothana Airdrop: Bald 100x-Rendite für Investoren?

Auch die neue Kryptowährung Slothana ($SLOTH) konnte bereits als Solana-Meme-Coin eine virale Kampagne über Social Media starten und erfolgreich viele Anleger überzeugen. So wurden bereits über 8,2 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt - und das, obwohl der Vorverkauf für den $SLOTH-Airdrop erst vor wenigen Tagen begonnen hat. Ein Zeichen dafür, dass auch dieser Meme-Coin im Solana-Ökosystem eine große Zukunft vor sich haben und nach dem offiziellen Launch starke Kursgewinne erzielen könnte.

Slothana selbst wird keinen wirklichen Vorverkauf erleben. Stattdessen ist es aktuell möglich, die $SLOTH-Token zu einem Preis von einem SOL-Token zu erhalten - und zwar zu einem Wechselkurs von 10.000 $SLTOH zu einem SOL. Allerdings werden die bereits jetzt äußerst begehrten $SLOTH-Token nicht sofort verschickt, sondern als Airdrop zum offiziellen Release vergeben. Interessierte Investoren müssen also noch ein wenig warten, denn ein Termin für den Launch wird erst bald genannt werden.

Bis dahin kann es sich allerdings durchaus lohnen, schon jetzt in Slothana zu investieren, denn sobald die letzten Token verkauft wurden, können Händler nur nach einer Listung in den vermutlich im Preis gestiegenen $SLOTH-Token investieren. Sollte Slothana ein genauso großer Erfolg wie viele andere Solana-Meme-Coins werden, könnte der Preis allerdings schon innerhalb der ersten Tage besonders stark ansteigen.

