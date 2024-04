Die Wall Street kam gestern plötzlich unter Druck, die Gewinne der letzten drei Wochen wurden in kurzer Zeit wieder pulverisiert: André Stagge zeigt in gewohnt hoher inhaltlicher Qualität in diesem Video, was aus seiner Sicht den Abverkauf an der Wall Street ausgelöst hat und was von den heute um 14.30Uhr anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zu erwarten ist:

