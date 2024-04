Die Jungheinrich-Vorzugsaktie gehört am Freitag im geschwächten Börsenumfeld zu den rühmlichen Ausnahmen. Der MDAX-Wert hält sich mit einem Mini-Minus stabil. AKTIONÄR-Leser, die im November dem "Tipp der Woche" folgten, liegen mittlerweile 89 Prozent im Plus. Analysten sind zuversichtlich, dass bei Jungheinrich noch mehr drin ist. "Chance auf 40 Prozent + x" titelte DER AKTIONÄR hier am 20. November 2023. Thomas Bergmann empfahl die Jungheinrich-Aktie damals als "Tipp der Woche". Die Chancen auf ...

