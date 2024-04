Das chinesische Flugtaxi-Startup Autoflight hat die erste Auslieferung seines fünfsitzigen eVOTLs Prosperity an einen Kunden in Japan verkündet. Der nicht namentlich genannte Kunde entwickelt derzeit Pläne für eVTOL-Demonstrationsflüge auf der World Expo 2025 in Osaka. Später plant der Kunde laut Autoflight "eine umfassendere Einführung von E-Flugtaxis in Japan". Wie der Hersteller mit Sitz in Shanghai angibt, war es zudem die "weltweit erste Auslieferung ...

