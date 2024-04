Der E-Auto-Sektor durchlebt dieser Tage eine Flaute, was auch an BYD nicht spurlos vorbeigeht. Ins neue Jahr startete der chinesische Autobauer schwach und musste sowohl im Januar als auch im Februar rückläufige Absatzzahlen verzeichnen. Im März lief es aber schon wieder deutlich besser.Anzeige:Etwas mehr als 300.000 Autos konnte BYD (CNE100000296) im vergangenen Monat an die Frau oder den Mann bringen und damit 46 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Zwar handelt es sich dabei nicht nur um reine Elektroautos, sondern zu einem guten Teil auch um ...

