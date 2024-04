FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat Encavis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19,00 auf 17,50 Euro gesenkt. Analyst Zafer Rüzgar hält das Kaufgebot des Finanzinvestors KKR für den Wind- und Solarparkbetreiber in Höhe von 17,50 Euro je Aktie für fair. Da bereits fast ein Drittel der Encavis-Aktionäre der Übernahme zugestimmt hätten, seien ein erfolgreicher Abschluss und damit ein Delisting sehr wahrscheinlich, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund erwartet er auch kein Gegenangebot eines anderen Interessenten./ck/edh



