Die Aktie des Rüstungszulieferers war erst Anfang Februar an die Börse gekommen, wobei das IPO ein großer Erfolg war, hat sich der Kurs doch ausgehend vom Zuteilungspreis von 15 € zeitweise fast verdreifacht.



Heute allerdings gehört die Aktie mit einem Tagesverlust von rund 9 % zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Auslöser war ein kritischer Analystenkommentar seitens Oddo BHF. Auch wenn man weiterhin zuversichtlich auf die Geschäftsperspektiven blicke, sei vor dem Hintergrund ihrer Wachstumserwartungen die mittlerweile erreichte Bewertung nur noch schwer zu rechtfertigen, so die Analysten in einer heute vorgelegten Studie.



Ganz von der Hand zu weisen ist die Argumentation von Oddo BHF nicht. Für 2024 geht der Marktkonsens von einem Wachstum von knapp 13 % aus. Trotz des heutigen Kursverlusts ist der Markt aber immer noch bereit, das mit einem KGV von 30 zu bezahlen. Auch angesichts einer sicherlich soliden, aber nicht spektakulär hohen EBIT-Marge von ca. 16 % ist die Aktie weiterhin gut bezahlt.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



