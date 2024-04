Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hat vorerst ihre Tiefs abgeschüttelt und befindet sich leicht auf dem Weg nach oben. Aktuell notiert sie bei 13,72 €. Ist das Papier so drastisch unterbewertet, wie es die Analysten von Jefferies glauben? Zumindest wird es in Kürze neue Nachrichten geben, welche die künftige Kursentwicklung entscheidend beeinflussen dürften. Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...