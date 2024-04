Die Berliner Neobank N26 bläst zum Angriff gegen die Neobroker. N26-Kunden können damit Aktien und ETFs in der N26-Smartphone-App handeln. Außerdem werden für manche Kunden die Zinsen erhöht. N26, die auf Kontoführung per Smartphone spezialisierte Digitalbank aus Berlin, hat am Donnerstag die Einführung seiner Depotfunktion für Aktien und ETFs in Deutschland bekannt gegeben. Kunden können ihr Anlageportfolio damit in der N26 App neben ihrem persönlichen Bankkonto, Sparkonten, Gemeinschaftskonto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...