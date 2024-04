Die Stellantis-Aktie setzt ihre Ende März begonnene Abwährtsfahrt auch in dieser Woche fort und steuert auf eine entscheidende Marke zu. Im schlimmsten Fall droht sogar ein Rückfall von rund 20 Prozent. Darauf müssen Anleger jetzt achten.Nachdem der Kurs der Stellantis-Aktie in der vergangenen Woche bereits um rund drei Prozent gefallen ist, verschärft sich die Situation in dieser Woche mit einem aktuellen Minus von rund sieben Prozent. Damit steht die Aktie kurz davor, unter den GD50 bei 23,97 ...

