Schneller und vor allem deutlicher als zu vermuten war, hat die Aktie von Apontis Pharma auf Nordkurs Richtung 7 Euro umgeschwenkt. Die Restrukturierung des zuvor in Bedrängnis geratenen Anbieters von Single Pills - also Arzneimittel, die mehrere pharmazeutische Wirkstoffe in einer Tablette kombinieren - kommt am Kapitalmarkt also nachhaltig gut an. "Wir werden uns auf ... The post Apontis Pharma: Versprechen eingelöst appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...