Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind die ersten beiden Krypto-ETNs von Xtrackers Digital Markets auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den beiden Exchange Traded Notes (ETNs) von Xtrackers Digital Markets würden Anleger*innen an der Wertentwicklung der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum partizipieren. Die Produkte seien physisch durch die jeweilige Kryptowährung besichert und würden im Handel durch den zentralen Kontrahenten (CCP) der Gruppe Deutsche Börse, die Eurex Clearing AG, zentral abgewickelt. Der Handel der beiden Krypto-ETNs finde in den Handelswährungen Euro und US-Dollar auf Xetra statt. Die jährliche Verwaltungsgebühr liege jeweils bei 0,35 Prozent. ...

