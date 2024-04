Weiden (www.fondscheck.de) - Ohne einen wirklichen Rücksetzer haben die internationalen Blue Chip Aktienindices ein äußerst erfolgreiches erstes Quartal 2024 abgeschlossen, so die Experten von Robert Beer Investment.So hätten EURO STOXX 50, NASDAQ 100 und S&P 500 (beide in Euro) über 10% zulegen und die erfreuliche Entwicklung aus Ende 2023 fortsetzen können. Während der DAX mit etwas unter 10% Wertentwicklung noch habe mithalten können, habe der MDAX als Maßstab für mittelgroße Unternehmen nur leicht im Plus gelegen und setze die Underperformance der letzten Jahre fort. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...