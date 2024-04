Ihre kühne Bitcoin-Prognose ist nicht neu. Aber jetzt hat Cathie Wood noch einen draufgesetzt. Die Gründerin und CEO von ARK Invest hat ihre Bullenthese auf der Bitcoin-Investor-Day-Konferenz im März in New York City wie folgt erläutert. "Wir setzen unseren Bullenfall für Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar an. Wenn institutionelle Anleger etwas mehr als fünf Prozent ihrer Portfolios in Bitcoin investieren würden, würde das allein 2,3 Millionen US-Dollar zu der Prognose hinzufügen, die ich Ihnen gerade gegeben habe." Im Jahr 2023 ist der Preis von Bitcoin um mehr als 150 Prozent in die Höhe geschnellt und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 820 Milliarden US-Dollar erreicht. Wenn …