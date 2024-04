Tätigt Alphabet mit HubSpot seine bislang größte Übernahme?

Werbung







Am Donnerstag stieg der Aktienkurs der Marketing-Softwareplattform HubSpot im US-Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) deutlich an, nachdem Spekulationen über eine potenzielle Übernahme durch den Internetgiganten Alphabet aufkamen.



Übernahmegerüchte haben am Donnerstag im US-Handel die Aktien des Marketing-Softwareunternehmens HubSpot angetrieben. Aktuell wird das US-Unternehmen an der Börse mit rund 32 Milliarden US-Dollar bewertet. Somit wäre die potenzielle Übernahme von HubSpot die bislang Größte, welche die Google-Mutter tätigen könnte. Allerdings werden US-Kartellwächter den möglichen Deal kritisch betrachten, denn Tech-Riesen wie Alphabet sehen sich mitunter strengen behördlichen Kontrolle konfrontiert.















Quelle: HSBC