NEW BRUNSWICK/SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson will den Hersteller medizinischer Herz-Kreislauf-Geräte Shockwave Medical aus Kalifornien übernehmen. Je 335 Dollar (308,72 Euro) solle pro Aktie gezahlt werden, teilte Johnson & Johnson am Freitag in New Brunswick (Bundesstaat New Jersey) mit. Das wäre etwas mehr als der Schlusskurs von knapp 320 Dollar vom Vortag. Der Unternehmenswert liegt bei rund 13,1 Milliarden US-Dollar.

Das Management von Johnson & Johnson rechnet mit einem Abschluss Mitte dieses Jahres, wenn die beteiligten Behörden grünes Licht erteilen. Konzernchef Joaquin Duato verspricht sich von der Übernahme einen Umsatzschub und will zugleich die Marktposition der Medizintechnik-Sparte stärken./ngu/jha/