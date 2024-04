Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass der Silberpreis am Freitagmorgen bei etwa 26.70 US-Dollar liegt, was einem Rückgang von -1.4 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieses Rückgangs verzeichnet Silber über die Woche eine positive Entwicklung von 7.1 %. Diese Schwankungen bieten Anlass für eine detaillierte Analyse der aktuellen Marktlage und der Einflüsse, die den Silberpreis bewegen.Anzeige:Die jüngsten Bewegungen im Silberpreis (TVC:SILVER) sind von einer kurzfristigen Konsolidierung geprägt. Nach einem kräftigen Anstieg in der ...

