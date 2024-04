Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts gesunken. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0833 Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0852 Dollar festgesetzt.Aussagen aus der US-Notenbank vom Donnerstagabend stützten den Dollar. Anleiheexperten der ...

