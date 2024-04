© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Die Pharma- und Healthcare-Branche hat in diesem Jahr bereits durch mehrere Übernahmen auf sich aufmerksam gemacht. Am Freitag wird sie um einen weiteren Deal reicher.Wie der Pharma- und Konsumgütergigant Johnson & Johnson am Freitag bekannt gegeben hat, soll Shockwave Medical übernommen werden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Behandlung von Gefäßerkrankungen und stellt hierfür eine Reihe therapeutischer Lösungen bereit. Die Übernahme lässt sich Johnson & Johnson 13,1 Milliarden US-Dollar kosten. Der Angebotspreis beträgt 335 US-Dollar pro Anteil an Shockwave Medical. Das ist ein Aufschlag von 4,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Vergleichsweise geringer …