Die US-Großbank Goldman Sachs ist sehr skeptisch in Bezug auf Bitcoin - und sie steht mit ihrer Haltung nicht alleine da. Fed-Banker Kashkari warnt ebenfalls. Die Hintergründe.Trotz des jüngsten Hypes um Bitcoin-ETFs, der die Kryptowährung im vergangenen Monat auf ein Rekordhoch geführt hat, hält die US-Großbank Goldman Sachs nicht viel von ihr. "Wir glauben nicht an Krypto", sagte Sharmin Mossavar-Rahmani, Chief Investment Officer von Goldman Sachs Wealth Management, in einem Interview mit dem Wall Street Journal. "Wir glauben nicht, dass es eine Anlageklasse ist", fügte sie hinzu. Kern ihrer Skepsis gegenüber Kryptowährungen ist die Schwierigkeit, sie zu bewerten, da sie keine Erträge, …