Die laufende Korrektur im Dax hat am Donnerstagabend Fahrt aufgenommen. Eine zweite Abwärtswelle nahm mit dem Einbrauch an den US-Börsen ihren Anfang und beschleunigte sich im Laufe des heutigen Handels. Der Kurs steuert nun auf einen potenziellen Zielbereich zu, an dem es dann zu einem Pullback kommen könnte… Liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...