Die meistgehandelten Produkte: DAX® stabilisiert sich, Technologie- und Goldinvestitionen im Trend

Trotz eines holprigen Starts festigt der DAX® seine Position und signalisiert mit einem aktuellen Stand von 18.135 Punkten ein robustes Marktklima. Anleger scheinen weiterhin Vertrauen in den Markt zu setzen, was durch das Handelsvolumen von Calls auf DAX® und Gold reflektiert wird. Diese Konstellation signalisiert eine klare Erwartung für anhaltende Wachstumstrends und eine gleichzeitig strategische Absicherung in Gold.

Der Fokus auf Optionsscheine, wie etwa Daimler Truck Calls, deutet auf spezifische Erwartungen in der Automobilbranche hin. Der Anzahl an gehandelten Bechtle Calls könnte auf eine Antizipation von Wachstum im IT-Sektor hinweisen, ein Bereich, der in der digitalisierten Wirtschaft immer zentraler wird.

Die gehandelten Faktor-Optionsscheine wie NVIDIA Long spiegeln eine optimistische Haltung wider und zeigen, dass Anleger auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen. Dies könnte auf eine kollektive Zuversicht in die Technologiebranche und speziell in NVIDIA als führendes Unternehmen im Bereich der Grafikprozessoren und KI-Anwendungen hindeuten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2PQK 5,14 18181,19 Punkte 17668,90 Punkte 30,19 Open End DAX® Call HD2PU9 2,41 18181,19 Punkte 17947,32 Punkte 30,51 Open End Gold Call HD3D2K 20,69 2287,30 USD 2063,95 USD 13,58 Open End DAX® Call HD3QKL 3,37 18181,19 Punkte 17848,57 Punkte 49,05 Open End DAX® Call HD3LJV 4,75 18181,19 Punkte 17707,90 Punkte 21,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 09:42 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Call HD3868 3,24 46,38 EUR 44,00 EUR 14,77 19.06.2024 DAX® Call HC57T6 0,61 18151,00 Punkte 19600,00 Punkte 321,83 18.06.2024 DAX® Call HD1GLW 7,61 18151,00 Punkte 19600,00 Punkte 23,46 18.03.2025 Bechtle Call HD1W53 0,20 49,20 EUR 52,00 EUR 28,65 19.06.2024 DAX® Put HD3M1K 0,83 18151,00 Punkte 17400,00 Punkte 394,14 07.05.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 10:01 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Long HD3M3X 4,70 866,38 USD 773,36 USD 10 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 12,76 530,70 EUR 358,10 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HD367G 29,72 530,70 EUR 429,71 EUR 5 Open End DAX® Long HC3TKM 10,06 18113,02 Punkte 16566,07 Punkte 10 Open End DAX® Put HC01KZ 0,62 18113,02 Punkte 22084,57 Punkte -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.04.2024; 10:58 Uhr;

