WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat das Lohnwachstum im März etwas angezogen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde laut Arbeitsministerium von 0,1 auf 0,2 Prozent nach oben korrigiert.

Im Jahresvergleich nahm der Lohnauftrieb ab. In dieser Betrachtung betrug der Zuwachs 4,1 Prozent. Im Vormonat waren es noch 4,3 Prozent.

Die Lohnentwicklung ist für die US-Zentralbank Fed von großer Bedeutung, weil sich Auswirkungen auf die allgemeine Inflation ergeben können./jsl/jkr/jha/