Der Kurs von Delivery Hero (WKN: A2E4K4) erwachte zu neuer Blüte und konnte sich seit Anfang Februar verdoppeln. Nach dem Anstieg am Donnerstag beruhigt er sich heute wieder und steht aktuell bei 32 €. Was ist der Hintergrund für diese Entwicklung? Und ist der Anstieg nachhaltig? Delivery Hero vorgestellt Die Delivery Hero SE mit Sitz in Berlin betreibt eine Online-Bestell- und Lieferplattform für Mahlzeiten, Lebensmittel und andere Waren des täglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...