FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe ein schwieriges Jahr hinter sich und sei 2024 erneut in einem schwachen Marktumfeld gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weiterhin deutlich unter ihrem Buchwert von 51 Euro, was den Spezialchemiekonzern künftig auch als Übernahmeziel interessant machen könnte./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 13:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 13:38 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken