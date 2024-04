EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Rating

Moody's bestätigt "Baa1"-Rating mit stabilem Ausblick für Amprion



05.04.2024

Dortmund, Freitag, 5. April 2024



Im Zuge der jährlichen Überprüfung hat der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH ("Amprion") von der internationalen Ratingagentur Moody's Ratings erneut das Rating "Baa1" mit stabilem Ausblick erhalten.



Neben diesem Langfrist-Rating hat Moody's gleichzeitig die "Prime-2" Kurzfrist- und Commercial Paper Ratings bestätigt.



Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion: "Wir nehmen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Energiewende und des damit verbundenen Netzausbaus zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland ein. Die Bestätigung unseres soliden Investment-Grade Ratings "Baa1" durch Moody's spiegelt unser stabiles Geschäftsmodell und unsere verlässliche Finanzpolitik wider."



Die Pressemitteilung zum aktuellen Rating steht auf der Homepage von Moody's Ratings zur Verfügung.



Der Amprion Investor Relations Newsletter kann unter folgendem Link abonniert werden.





Kontakt für Investoren und Analysten:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

ir@amprion.net



Amprion verbindet



Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.300 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.





